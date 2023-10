La Juve vince con un po’ di “Krunic”: deviazione vincente premia i bianconeri, battuto il Milan 0-1

StrettoWeb

Il posticipo di lusso tra Milan e Juventus va ai bianconeri, che sbancano San Siro per 0-1 con un gol di Locatelli su tiro deviato da Krunic, che beffa Mirante. Una partita bloccata, non entusiasmante e da 0-0, aveva bisogno di un episodio da “fattore C”, arrivato proprio con la rete decisiva a metà ripresa. Così i bianconeri accorciano proprio sul Milan 2° e sull’Inter, in vetta con soli due punti in più.

La gara è equilibrata, nonostante la potenziale svolta. Nel primo tempo, infatti, Thiaw placca letteralmente Kean, lanciato tutto solo verso la porta dopo essersi girato egregiamente su servizio di Weah. E’ fallo da ultimo uomo e per l’arbitro non c’è dubbio: rosso diretto. Il Milan, però, riesce a tenere bene, ovviamente senza affondare. Si chiude così il primo tempo e anche nella ripresa non sembrano esserci particolari scossoni. Serve l’episodio, la giocata, la deviazione fortuita. Che arriva intorno all’ora di gioco: Locatelli tira dai 30 metri, Krunic devia e beffa Mirante. E’ 0-1. Un vantaggio senza il minimo sforzo, che rimane fino alla fine.