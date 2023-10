Jasmin Hilary Malafarina, la bimba prodigio di Reggio Calabria: sogna di diventare astronauta e intanto a 8 anni andrà a Sanremo

StrettoWeb

Jasmin Hilary Malafarina, la Miss baby Mondo, di anni 8, ha iniziato il suo percorso sia con la moda che con la danza a soli due anni e mezzo. Inizia sfilando per vari negozi per poi partecipare a concorsi di moda e talento aggiudicandosi sempre i primi posti come ad esempio Miss baby Sicilia, Miss baby Calabria, miss baby top model, miss baby Italia, miss baby talento, miss Sanremo, testimonial Sanremo moda e talent, testimonial miss baby mondo, ambasciatrice miss baby mondo e tanti altri ancora, vincendo a Sanremo il premio per la critica a soli 6 anni.

Ha partecipato anche a concorsi nazionali ed internazionali aggiudicandosi sempre i primi posti. Frequenta la scuola elementare dell’istituto comprensivo Nosside Pithagoras di Reggio Calabria, le sue materie preferite la religione, la matematica e l’italiano, adora le sue insegnanti che ormai la seguono da tre anni, inoltre ha anche la grande ambizione di diventare un astronauta e salire sullo Spazio.

Frequenta i laboratori della Jasmin’s cinema moda and dance, associazione nata dando vita ai concorsi baby in Calabria. La Jasmin’s detiene tre concorsi con marchi registrati MISS E MISTER BABY MONDO ITALIA, MODEL’S OF THE YEAR E MISS E MISTER ITALIA UNIVERSO, il tutto Patronato dalla mamma Sissi Nasuti che è appunto la legale rappresentante di questa associazione con le sue socie Mery Scafaria e Cetty Scafaria.

In aggiunta sono nati in associazione i laboratori di danza, cinema e anche di canto. La Jasmin’s è una scuola di talenti Calabresi ma anche nazionali perché sono presenti personaggi anche di altre regioni. Tra le discipline anche la danza coreografica con l’insegnante Consuelo Calu’, hip hop con Giovanna Tripodi e cinema con Cettina Crupi. Jasmin ha partecipato da protagonista in vari cortometraggi e film.

Ad oggi è una tik toker affermata con più di duecento mila followers, a seguirla la mamma Silvia Nasuti che ci racconta che non la lascerà mai sola e che è fiera di sua figlia. Jasmin è una bimba molto dolce, educata, intelligente, generosa, affettuosa, porge la mano a chi ha bisogno, lei è la mini insegnante di portamento della Jasmin’s, aiuta i suoi compagni nel suo percorso. I sogni di Jasmin salire sullo Spazio, diventare un attrice importante e realizzare fiction con attori importanti.

L’ultima sua tappa risale ad un mese fa da madrina nella Finalissima Nazionale MISS E MISTER BABY MONDO ITALIA E MISS E MISTER ITALIA UNIVERSO, a breve la vedremo il 31 ottobre al grande evento di Hallowen presso il ristorante Panorama a Villa San Giovanni, a dicembre alla Fashion Week Calabria ed a febbraio a Sanremo Moda and Talent. Ci auguriamo tanta fortuna per questa meravigliosa bimba.