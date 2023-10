Iv: C. De Luca (Scn), ‘da Renzi allucinante campagna diffamatoria, querelo’

StrettoWeb

Roma, 6 ott (Adnkronos) – “‘Sculettatrice’ a chi? Ma a chi si riferisce Matteo Renzi e Italia Viva? Chi ha attaccato la Boschi? Ormai è chiaro che questa mattina Matteo Renzi si è svegliato con l?intento di attaccare il sottoscritto e la comunità di Sud chiama Nord”. Lo dice Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Su Dafne Musolino ho già spiegato in un precedente comunicato, e ripeto: Raffaella Paita chieda a Matteo Renzi perché ha trattato Dafne Musolino come ?merce di scambio? ieri durante il tavolo all?hotel Bernini. Sulla Boschi e sulla fantomatica affermazione di ?sculettatrice? smentisco categoricamente -prosedue De Luca-. È in atto un?allucinante campagna diffamatoria organizzata nei miei confronti da Matteo Renzi, per vendicarsi per il mio no al suo Centro”.

“Come ho già ribadito: presenterò querela contro chiunque sta strumentalizzando e inventando mie affermazioni. Le mie dichiarazioni sono pubbliche e potete vederle online sulle mie pagine Facebook Cateno De Luca. Se Renzi ha bisogno di attirare l?attenzione per provare a far parlare di se e quindi provare a raggiungere il 4% alle Europee, ad oggi un miraggio per lui, lo faccia usando argomenti seri e veri. Sapevo che era un alimentatore di fake news e odio, ma non pensavo si potesse spingere a questi livelli?, conclude.