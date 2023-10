Italia?s Got Talent 2023, vince Francesca Cesarini: chi è

StrettoWeb

(Adnkronos) – E’ Francesca Cesarini la vincitrice di Italia?s Got Talent 2023. Con un?emozionante performance di pole sportiva, la 16enne ha conquistato e commosso il pubblico che ne ha decretato la vittoria. La concorrente si è aggiudicata l?ambito premio di 100mila euro, posizionandosi al primo posto sui 10 finalisti arrivati all?ultima puntata del talent show. La giovane performer di Magione (Perugia) ha portato sul palco un?esibizione in cui la statua alata della Nike di Samotracia si apre per rivelare al suo interno proprio Francesca che si è messa in gioco con volontà e passione, affermando tutto il proprio talento.

Francesca è nata con una malformazione, l?agenesia degli arti (mancato sviluppo dei due arti superiori e un arto inferiore). È nata senza le mani e ha imparato a fare tutto senza. A 9 mesi le hanno applicato una protesi all?arto inferiore per aiutarla a camminare. Le protesi alle braccia, invece, le ha sempre rifiutate. Le erano d?impiccio. Le pesavano e anche a scuola non riusciva a scrivere bene. Nel 2019 è arrivata la decisione di praticare la pole sport. Lei dice che non sa come è arrivata quest?idea: forse dai social, forse da un sogno? Fatto sta che è arrivata e lì è scattato qualcosa. Nel 2021 e nel 2022 ha partecipato ai campionati italiani di parapole vincendoli (è l?unica atleta agonista in Italia con il suo tipo di disabilità) e ha vinto il titolo mondiale nel 2021. Non è stato facile arrivare dove è arrivata. Ci sono state giornate difficili in cui gli esercizi non riuscivano. Ci sono state lacrime e lividi, ma lei non ha mai mollato. In lei non solo c?è la determinazione di aver scelto uno sport dove le braccia fanno praticamente il 90% del lavoro, e di farlo in maniera eccellente, ma anche la maturità di scherzare sulla sua disabilità, la spontaneità e la freschezza dei suoi 15 anni, la meraviglia nei suoi occhi che si emozionano quando parla del suo sport.

Italia?s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e disponibile sulla piattaforma streaming in Italia con tutte le puntate.

Quest?anno, al tavolo siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che sono i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l?attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è stata affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che portano la loro ironia sul palco di Italia?s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.