Inter-Roma 1-0, basta una zampata di Thuram nel finale: Mourinho (squalificato) cade nel “suo” San Siro

Una zampata da pochi metri e… 3 punti serviti. L’Inter resta in scia e si conferma la squadra da battere in questo avvio di campionato. In uno dei due postici di lusso di questa giornata di Serie A, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno la meglio di misura sulla Roma dell’ex Mourinho, oggi squalificato (in panchina c’è il secondo Foti). Decide un piattone di Thuram, che si conferma sempre più indispensabile per la squadra meneghina.

E’ l’Inter a fare la partita, sin dall’inizio, come dimostra la traversa di Calhanoglu. La Roma però tiene, pur senza impensierire. E’ nella fase centrale della ripresa che i giallorossi escono fuori dal guscio, facendo sporcare i guanti a Sommer, il quale vola su un colpo di testa di Cristante. Ma i padroni di casa riprendono piano piano metri, fino al gol, con Thuram bravo a farsi trovare al posto giusto e al momento giusto su un servizio dalla destra. Col piattone da zero metri fa 1-0 e il risultato – che sarebbe potuto essere più largo per via di una clamorosa traversa di Carlos Augusto nel finale- rimane intatto. L’Inter così torna capolista, a +2 sulla Juventus, in attesa di Napoli-Milan.