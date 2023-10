StrettoWeb

A causa dell’allagamento che ha reso inagibile lo stabile della Direzione provinciale di Messina, sito in via Armeria 1, è stata disposta, per ragioni di sicurezza, la chiusura della Sede dal 2 ottobre scorso.

Effettuati i lavori di ripristino e sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della DP Messina, è ripresa del regolare svolgimento dell’attività istituzionale.