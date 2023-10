Ingombranti: Messinaservizi dispone servizio con cassoni

StrettoWeb

Da sabato 14 ottobre 2023, per venire incontro alle esigenze dei cittadini dell’Area Sud di Messina, ogni sabato, dalle 7 alle 11, saranno disponibili dei cassoni scarrabili a Fondo Fucile per conferire materiale ingombrante e RAEE . Al Villaggio CEP ed a Minissale, la presenza dei cassoni per gli stessi materiali, sarà invece alternata ogni sabato, iniziando giorno 14 ottobre dal Villaggio CEP a Messina.