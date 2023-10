Industria: S&P, a settembre Pmi manifatturiero Italia sale ma resta in contrazione

StrettoWeb

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Con le deboli condizioni della domanda che continuano a pesare sul settore manifatturiero italiano, continua a peggiorare ulteriormente a settembre lo stato di salute dell?economia manifatturiera. Gli ultimi dati Hcob Pmi hanno mostrato come tale contrazione è stata guidata dai forti ma più deboli cali della produzione e dei nuovi ordini. Anche se con dei tassi di declino mensili in diminuzione, persistono inoltre i cali sia dei costi operativi che dei prezzi di vendita.

L’Indice S&P Hcob Pmi (Purchasing Managers’ Index) sul Settore Manifatturiero Italiano ha registrato a settembre un aumento a 46,8 punti, rispetto ai 45,4 di agosto. Nonostante per il sesto mese consecutivo l’indicatore composito a una cifra della prestazione del settore manifatturiero – derivato da indicatori relativi a nuovi ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori e scorte di acquisto – abbia riportato un valore al di sotto della soglia neutra di non cambiamento di 50 punti, mostrando quindi una contrazione delle condizioni operative, il calo – sottolinea S&P – è stato il minore da aprile del 2023.