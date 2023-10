Incredibile in Sicilia: topi in ospedale, chiuso il reparto di Rianimazione

StrettoWeb

In seguito al ritrovamento di alcuni ratti nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, il reparto è stato chiuso dalla direzione sanitaria del nosocomio e i pazienti trasferiti in altri reparti di appoggio. La presenza di topi è stata accertata nell’ala vecchia, al secondo piano dell’ospedale. La direzione dell’ospedale ha già provveduto a predisporre un servizio di derattizzazione, disinfestazione e bonifica, che richiederà qualche giorno di lavoro per la ditta incaricata.