Incredibile in Calabria: scoperto un ordigno bellico a Scalea

StrettoWeb

Incredibile vicenda a Scalea, in provincia di Cosenza: in contrada Ainella è stato casualmente scoperto un ordigno bellico. Si tratta del secondo congegno esplosivo ritrovato nella zona: lo scorso giugno infatti, ne era stato rinvenuto un altro nelle acque marine. Una volta scoperto, si è attivata la procedura prevista in questi casi allertando l’Esercito.

Gli specialisti del 21esimo Reggimento genio guastatori, unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, provenienti dalla Caserma “Ettore Manes” di Castrovillari sono intervenuti e, in sinergia con la Prefettura di Cosenza e le Autorità locali e con il supporto della Croce Rossa, hanno applicato il protocollo di sicurezza. La granata è stata portata sulla spiaggia, in una zona isolata, e fatta brillare senza creare disagi alla comunità. Secondo i primi accertamenti, trattasi di un ordigno bellico di produzione tedesca.