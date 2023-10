Incidente fatale in Calabria: anziana precipita in un burrone dopo essere stata investita da un’auto

StrettoWeb

Lunedì nero per la provincia di Catanzaro: un incidente fatale ha sconvolto la comunità di Zagarise. Un’anziana di 83 anni ha incontrato la morte sulla strada: investita da un’auto, la povera donna è precipitata in un burrone. Immediato l’arrivo del 118 il quale, constatando la gravità dei fatti, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: la signora infatti, è morta a seguito della caduta.

Sul posto presenti i Carabinieri di Sellia Marina che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente: secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe stata travolta da una macchina senza conducente la quale, per un guasto all’impianto elettrico, sarebbe “partita” mentre era parcheggiata su un promontorio. Il mezzo in questione è stato intanto posto sotto sequestro.