Incendio in Calabria: barca a fuoco vicino al pontile di Trebisacce, i giovani riprendono la scena e cantano

Se la cantano e se la suonano, ma di questa goliardia la cittadinanza di Trebisacce non se ne fa proprio nulla: il Pontile, da sempre simbolo del borgo marinaro il tutta la fascia dell’Alto Jonio Cosentino, si estende verso il mare e, come in una cartolina, è affiancato dalle barche dei pescatori. Un paesaggio suggestivo arricchito, a partire dalla scorsa stagione estiva, dall’installazione “I love Trebisacce”. Apprezzatissima, insieme al pontile è stato lo sfondo degli scatti della bella stagione 2023.

Ma qualcuno, forse per vendetta contro un pescatore, o il caso fortuito ha deciso questo pomeriggio di imbruttire la spiaggia trebisaccese dando fuoco ad una delle barche adagiata sul bagnasciuga, proprio dietro la già citata installazione. A coronare il tutto, un video di TikTok di cui, pur capendo l’intento di difendere la città, risulta comunque poco gradevole, soprattutto se accompagna le fiamme e il fumo nero che si alzano verso il cielo. E a suon di “il ponte paura non ne ha”, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenute per estinguere il rogo e per gli accertamenti del caso: secondo le prime indiscrezioni, la pista da seguire sarebbe quella dolosa.

Le immagini della fiamme che hanno avvolto la barca a Trebisacce