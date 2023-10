Incendi in Sicilia: case minacciate dal fuoco in provincia di Palermo | VIDEO

StrettoWeb

La piaga degli incendi è ancora molto forte in Sicilia dopo un’estate terribile. Anche nella giornata odierna Vigili del Fuoco e Forestali sono al lavoro per domare numerosi roghi in tutta l’Isola. Un incendio è scoppiato oggi a Petralia Sottana, in contrada Fasano, in provincia di Palermo, dove le fiamme stanno minacciando alcune case.

Roghi ci sono anche in contrada Petrusa di Agrigento e a Bivona nella diga Castello. Fiamme anche a Pietraperzia, nell’Ennese, vicino al cimitero. Incendi anche nel Nisseno a Campofranco in contrada Zellante, nel Siracusano a Carlentini in contrada Carrubba e a Noto in contrada Fiumara. Nel Trapanese, rogo a Gibellina in contrada Scannagrillo.