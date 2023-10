Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina presenta la nuova stagione 2023/24

StrettoWeb

Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina organizza sabato 21 ottobre alle ore 21.00 una serata speciale per presentare al pubblico la nuova stagione teatrale che prenderà il via il 18 novembre. Prima di svelare i titoli che faranno parte del cartellone 2023/2024, è in programma lo spettacolo “Il signor dopodomani – L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere” di Domenico Loddo, interpretato da Stefano Cutrupi e diretto da Roberto Bonaventura.

Un gradito ritorno sul palco del Teatro dei 3 Mestieri, che ha prodotto questo spettacolo. “Il signor dopodomani”, che è stato anche selezionato al Roma Fringe Festival 2019, è un monologo nel quale il protagonista si interroga sulla vita terribile e meravigliosa. Trova spazio la memoria di uno amore perduto che porta il nome di Ada che lo ha lasciato. Di lei rimane solo una audiocassetta, all’interno canzoni, voci e rumori dei loro anni insieme e il dolore di un cuore infranto. C’è spazio per la vendetta? Prenotazione obbligatoria: 090.622505 – 349.8947473. Costo biglietto 12 euro.