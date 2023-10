Il Sindacato PLP Psicologi Liberi Professionisti incontra il Vice Presidente della Giunta della Regione Calabria

StrettoWeb

Ieri, 20 ottobre, la Presidente Nazionale di PLP Psicologi Liberi Professionisti e Consigliera Nazionale Confprofessioni, Dott.ssa Dominella Quagliata, ha incontrato la Vice Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Prof.ssa Giusy Princi, per un confronto e la condivisione di intenti sul futuro del Benessere Psicologico della Comunità territoriale della regione Calabria.

Dopo i ringraziamenti della Comunità di Psicologhe e Psicologi alla prof. Princi, per quanto fino ad ora realizzato dalla Regione Calabria, con progetti e proposte di legge, per facilitare la Salute mentale della popolazione, diverse sono state le tematiche affrontate.

Dalla progettazione di partnership internazionali tra la Regione Calabria e Istituzioni internazionali con cui PLP già collabora, al coinvolgimento professionale degli psicologi e delle psicologhe che, in futuro, ci si auspica, possa essere realizzato con criteri che tengano conto e valorizzino la territorialità dei singoli bandi di reclutamento, nonché le specifiche specializzazioni.

Vero è, infatti, che l’abilitazione professionale e l’inscrizione all’Albo degli Psicologi sono sufficienti a garantire giuridicamente gli interventi in qualunque ambito della psicologia, ma altrettanto vero è che le colleghe e i colleghi, dopo la laurea, e spesso anche dopo la Specializzazione quadriennale in Psicoterapia, si perfezionano in specifici ambiti della Psicologia (DSA; Autismo; Ps. Scolastica; ecc.) per offrire agli utenti finali maggiore professionalità e qualità dei servizi. Ci si auspica che con i futuri Bandi di reclutamento regionale si possano esplicitamente prediligere i titoli inerenti lo specifico fabbisogno, perché le cittadine e i cittadini calabresi possano sempre avere il meglio.

Inoltre, con la consapevolezza che ogni azione della P.A. deve tener conto del bilancio costi/benefici e della normativa vigente, ci si auspica che in futuro i bandi di reclutamento possano riguardare i singoli Servizi territoriali (tipologia servizio/provincia), per consentire una selezione maggiormente accurata.

Infine, il proficuo incontro si è focalizzato sull’opportunità che la Psicologia possa contribuire allo sviluppo territoriale non solo in riferimento alla salute mentale, ma anche agli altri ambiti di intervento di cui, con competenza e titoli, si occupano da anni colleghe e colleghi (Psicologia ambientale; Ps. Del turismo; Sostenibilità-ESG; Ps. dello sport; Ps. di comunità; Ps. del lavoro e delle organizzazioni; Ps. giuridica; ecc.).

La collaborazione su questo ultimo tema, tra il Sindacato PLP, aderente a Confprofessioni*, e la Regione Calabria, potrà realizzarsi con il coinvolgimento del Sindacato da parte degli Assessorati regionali; delle Consulte e delle Commissioni. Confprofessioni è accreditata, quale Parte Sociale, al pari degli altri principali Sindacati, anche presso la Regione Calabria.

*Confprofessioni è la principale associazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Attraverso l’adesione volontaria di 20 associazioni di categoria, la Confederazione italiana libere professioni riunisce un sistema economico e sociale composto da oltre 1,5 milioni di liberi professionisti, che sviluppano un comparto produttivo di 4 milioni di lavoratori che formano il 12,5% del Pil nazionale. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1966, Confprofessioni segna uno spartiacque nel sistema della rappresentanza dei liberi professionisti, marcando il perimetro della tutela degli interessi collettivi delle categorie professionali che si riconoscono nei valori della Confederazione. Tali caratteristiche hanno permesso alla Confederazione di essere riconosciuta, fin dal 2001, unica parte sociale del settore libero-professionale e nel 2010 è stata chiamata a far parte del Cnel, dove attualmente coordina la Consulta del lavoro autonomo e delle professioni, espressione di tutte le associazioni di rappresentanza di secondo livello del lavoro autonomo.