Il Messina Futsal conquista in rimonta un prezioso punto a Monopoli: risultati e classifica

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha conquistato un prezioso punto in rimonta sul campo dell’Audace Monopoli, dove ha pareggiato per 3-3 dopo essere andato sotto, nel primo tempo, di tre gol. Il match era valido per la 2ª giornata del campionato di serie A2 (girone D) di calcio a 5.

I pugliesi colpiscono subito con il centro di Perrucci, che poi raddoppia. La reazione dei giallorossi non viene finalizzata dai tentativi di Lautaro Mendez, Emanuele Fichera e Giuseppe Barbagallo e, nel finale della frazione, Passiatore cala il tris. L’andamento del match sembra orientato dalla parte dei padroni di casa, che non fanno, però, i conti con l’orgoglio peloritano. Al 12’ della ripresa, Marcio Garcia riduce le distanze e, nonostante il periodo con l’uomo in meno per l’espulsione (doppio giallo) rimediata da Nanni Piccolo, gli uomini allenati da Salvatore Battiato non mollano la presa, rischiando il tutto per tutto con la tattica del “quinto di movimento”. La rete di Mendez riporta in scia gli ospiti, che operano poi l’aggancio grazie al guizzo di Andrea Consolo a 6” dalla sirena.

GIOVANILE – Niente da fare, invece, per l’Under 19, battuta (13-1) in trasferta dal Palermo C5 nella gara dell’esordio stagionale. C’è tanto lavoro da fare con un gruppo che deve acquisire esperienza, ma ne era già consapevole il tecnico Erminio Fazio.

Risultati: Città di Palermo-Mascalucia C5 1-4; New Taranto-Ecosistem Lamezia 4-0; Futsal Canicattì-Bitonto 8-3; Aquile Molfetta-Sammichele 3-5; Audace Monopoli-Messina Futsal 3-3; Dream Team Palo del Colle-Gear Piazza Armerina 7-3.

Classifica: Mascalucia C5, Futsal Canicattì e New Taranto 6; Messina Futsal 4; Palo del Colle, Gear Piazza Armerina, Sammichele e Bitonto 3; Audace Monopoli 1; Aquile Molfetta, Città di Palermo e Ecosistem Lamezia 0.