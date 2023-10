I “top of the year” del “Calabria fest tutta italiana 2023” incantano il Teatro Rendano di Cosenza

StrettoWeb

Vuole essere il Festival della migliore nuova musica d’autore italiana e così è stato anche in questa eccezionale edizione. Si è chiuso al Teatro Rendano di Cosenza con un bilancio straordinario, sia in termini di qualità artistico-musicale, sia per successo mediatico, il “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”, il Festival italiano dedicato alla Nuova Musica d’Autore che premia con il “Top of the Year” di Rai Radio Tutta Italiana le nuove proposte più radiodiffuse dell’anno.

L’innovativo Festival, tra le principali vetrine nazionali e internazionali dedicate a grandi talenti, con autentici big per le fasce giovanili che viaggiano a tempo di social, è stato organizzato dall’ Associazione Culturale lametina Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con la direzione artistica di Ruggero Pegna, la collaborazione di Palco Reale e Show Net, il contributo della Regione Calabria (pac 2014/2020 az.6.8.3 Calabria Straordinaria) e i Patrocini di Comune, Provincia di Cosenza, Siae e Assoconcerti.

In base al format del Festival, magistralmente condotto da Gianmaurizio Foderaro, storico anchorman della Rai e super visore dell’evento, cinque artisti a sera si sono esibiti con mini live, ciascuno di circa venti minuti, tutti premiati con l’ambito Top of the Year. Il riconoscimento che attesta l’ingresso tra le migliori nuove proposte della musica italiana, grazie ai dati di ascolto e radiodiffusione sulla moderna piattaforma Rai, è stato assegnato a Comete, Roberto Colella, Djomi, Maninni, Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131, M.e.r.l.o.t, Folcast con Laura Di Lenola, Serena Brancale. A Maninni è stato assegnato anche il Premio SIAE per i testi. Super ospiti sono stati Karima, premiata per il successo internazionale, Clara (la Crazy J di Mare Fuori) premiata come Rivelazione dell’anno e Aiello che ha incassato, oltre al Top of The Year per l’album Romantico, anche il Premio Assoconcerti per il Tour estivo e i riconoscimenti di Provincia e Comune di Cosenza. Da ricordare l’Omaggio a Lucio Dalla di Alfredo Bruno, in arte Fiat 131, che ha emozionato e commosso. Dalla canzone d’autore più classica al rap, spaziando fino al jazz, dal talento di voci straordinarie, all’originalità e creatività di splendidi talenti, il Calabria Fest Tutta Italiana ha acceso i riflettori su artisti veri, destinati ad essere protagonisti con carriere importanti. L’immersione di tre giorni nel variegato mondo e nella vasta gamma di generi della canzone d’autore ha incantato davvero tutti. Migliaia di visualizzazioni, interazioni e commenti, registrati durante e dopo la diretta in streaming sulla pagina fb ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, che trasmette in dab e via social, hanno confermato la caratteristica di “mediaticità” di questo evento interattivo, che per primo è sbarcato nell’immenso mondo dei social media. A metà novembre, arriveranno anche gli speciali realizzati da Maria Cristina Zoppa trasmessi in tutto il mondo su Rai Italia e Rai 2, oltre allo speciale Rai Play, che resterà visibile per vari mesi.

Grande soddisfazione hanno espresso a fine serata Ruggero Pegna, Gianmaurizio Foderaro e Giusy Leone: “Il Calabria Fest Tutta Italiana si è confermato straordinaria vetrina della migliore nuova musica italiana, centrando il duplice obiettivo di valorizzare a livello nazionale e internazionale talenti eccezionali e promuovere la Calabria, come accade già con lo stesso titolo, gli spot utilizzati come sigle filmate, l’intero format, la massiccia presenza della Rai. E’ stato costruito un brand, nonostante le esigue risorse disponibili. Un grande risultato, frutto di un incessante lavoro e di un progetto importante, meritevoli del maggiore sostegno possibile della Regione Calabria per l’ulteriore crescita”. “Mi auguro – ha aggiunto Pegna – che il Presidente Occhiuto, figura attenta ed esperta sui temi della comunicazione e della promozione, ci aiuti a trovare la giusta collocazione tra i grandi eventi da sostenere stabilmente con risorse adeguate”.