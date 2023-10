I gusti della Calabria: torna la “Sagra della Salsiccia e della Patata Silana”

StrettoWeb

Nel fiabesco borgo di Villaggio Cutura, circondato dalla bellezza naturale delle montagne silane, si prepara a tornare l’evento più atteso dell’anno: la Sagra della Salsiccia e della Patata Silana giunta alla sua 37esima Edizione. La Sagra della Salsiccia e della Patata Silana è una festa che affonda le radici nella cultura della Sila, in Calabria. Da oltre trent’anni, questa festa ha riunito residenti e visitatori per celebrare l’arte culinaria locale e mantenere vive le tradizioni secolari.

Questo evento è molto più di una semplice sagra alimentare, è un momento in cui la comunità si unisce per onorare la sua storia e la sua identità. Uno degli obiettivi principali è la destagionalizzazione turistica. Mentre molti luoghi turistici sono affollati durante l’estate, Villaggio Cutura vuole attirare visitatori in altre stagioni dell’anno, permettendo loro di apprezzare la bellezza della Sila anche in Autunno. Questo evento offre una grande opportunità per scoprire la Sila sotto una luce diversa e per assaporare i suoi prodotti tipici, come la salsiccia e le patate.

Le montagne silane sono una destinazione ideale per gli amanti dell’escursionismo, infatti durante le due giornate sarà possibile partecipare ad escursioni organizzate a piedi, bici, e-bike e quad, per permettere ai visitatori di esplorare le bellezze naturali circostanti e i panorami mozzafiato, per una esperienza indimenticabile. Chi vorrà potrà portare con se anche il suo amico a quattro zampe.

L’atmosfera festosa si estende ai giochi popolari per un viaggio indietro nel tempo. Gare tradizionali e intrattenimento per i più giovani renderanno l’evento adatto a tutte le età, senza dimenticarsi dei più piccoli che troveranno un’ampia gamma di attività e animazione per bambini. La cultura silana non può prescindere dal folklore per rendere ancora più emozionante il viaggio nella storia e nelle tradizioni locali; danza, musica popolare e street music saranno protagonisti a Villaggio

Cutura per dare ulteriore magia all’atmosfera dell’evento.

La Sagra della Salsiccia e della Patata Silana si impegna per la sostenibilità ambientale. Anche quest’anno l’evento aderisce alla Campagna #Plastic Free lanciata dal ministero dell’Ambiente e delle

Sicurezza Energetica, incoraggiando l’uso responsabile delle risorse e la riduzione dei rifiuti plastici. Nell’intento di trasmettere un messaggio ancor più significativo, l’evento sarà partecipato e supportato dall’Associazione “Boschi Puliti”, una realtà ormai consolidata a livello nazionale in tema di sostenibilità e difesa dell’ambiente.

Si invitano pertanto tutti i visitatori a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo così a preservare la bellezza naturale della Sila. Infine un piccolo spazio sarà riservato al tema salute, la giornata di Domenica 29 Ottobre sarà presenziata dalle associazioni So.San che effettuerà screening cardiologici gratuiti con ECG e Ambliopia per Bambini da 5 a 15 anni. Insomma, molto più che una semplice festa, sarà un appuntamento da non perdere per tutti coloro che desiderano trascorrere una due giorni di emozioni nel cuore della Calabria, assaporando la sua autentica bellezza e tradizione.

Si ringraziano il Comune di Taverna per il Patrocinio all’evento, le associazioni Boschi Puliti ed Xtreme Quad Sila, le attività imprenditoriali “Il Semaforo Sila”, La Terrazza Sila”, Orme nel Parco, Agriturismo “Il Lago del Passante” e Star Bowling di Villaggio Mancuso per il prezioso sostegno al progetto. Appuntamento a Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre a Villaggio Cutura – Taverna (CZ) per un week-end scintillante.