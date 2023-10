Guerra in Ucraina e Gaza: dal Parlamento Europeo la Lega Calabria lancia un messaggio di pace

StrettoWeb

Dal Parlamento Europeo, il gruppo guidato dall’on. Simona Loizzo (parlamentare italiana della Lega) ha deciso di lanciare un importante messaggio di pace, poiché nel mondo si stanno verificando troppe guerre causate dall’odio razziale, motivi religiosi, etnici e da interessi economici. Le recenti escalation militari nella striscia di Gaza e in Ucraina sono diventate allarmanti e pericolose, provocando la perdita di troppe vite innocenti e mettendo a rischio la vita di molte altre persone, minando così la stabilità mondiale.

Il Gruppo politico calabrese è stato invitato a Bruxelles dalla Lega per un interscambio culturale e per promuovere un messaggio di pace, sollecitando l’alta istituzione europea con sede a Bruxelles a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche a questi conflitti. La situazione in Ucraina è particolarmente preoccupante, con scontri armati che hanno causato un numero crescente di vittime e la distruzione di infrastrutture vitali. Allo stesso modo, la situazione nella striscia di Gaza è estremamente critica, con attacchi aerei e terrestri che hanno causato la morte di molti civili innocenti.

Il gruppo Loizzo sottolinea l’importanza di porre fine a queste ostilità e di trovare una soluzione pacifica ai conflitti, invitando tutte le parti coinvolte a sedersi al tavolo delle trattative e a cercare un accordo che ponga fine alla violenza e promuova la riconciliazione. È fondamentale smettere di inviare armi che alimentano le guerre e si auspica che tutte le istituzioni lavorino per porre immediatamente fine alle attività belliche ovunque si verifichi un conflitto.

Le strazianti immagini di innocenti che hanno perso la vita senza motivo devono farci riflettere: è giunto il momento di dare spazio alla pace e a sentimenti come la fratellanza per costruire un mondo migliore. La comunità internazionale deve unirsi e agire con determinazione per porre fine a queste guerre e promuovere la stabilità e la prosperità per tutti. Solo attraverso la pace e la cooperazione internazionale sarà possibile costruire un futuro migliore per tutti i popoli della terra.