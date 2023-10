Un grande traguardo: zì Rosina festeggia cento anni nel comune più alto del Pollino

StrettoWeb

Alessandria del Carretto è un piccolo comune arroccato sulle montagne calabro-lucane che conta circa 300 abitanti: sarà l’aria fresca di montagna, la vita semplice tra il buon cibo e le tradizioni, ma ad Alessandria si vive bene, e a lungo. A testimoniarlo è zì Rosina che compie oggi 100 anni: la signora Adduci Rosa è nata infatti il 23 ottobre del 1923, ha una figlia medico ed è una fervente cittadina del comune più alto del Pollino. La gioia del traguardo raggiunto è stato condiviso con tutta la sua comunità.

Zì Rosina infatti, ha invitato amici, parenti e vicini ad unirsi in una grande festa proprio nel sul paese natìo, a conferma della sua grande generosità che l’ha sempre contraddistinta. Tutti vogliono un gran bene alla signora Rosa: ne sono la prova i tanti messaggi di stima e affetto postati sul gruppo Facebook del paese, dove viene descritta come “una persona che ha sempre introdotto innovazioni ad Alessandria per il periodo in cui ha vissuto, amica di tutti, sempre gentile e disponibile. Queste qualità non sono frasi di circostanza. Chi la conosce bene sa che è molto di più di quel che la storia scrive”. Tanti auguri zi’ Rosina!