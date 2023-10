Governo: Magi, ‘da Meloni retorica e vittimismo’

StrettoWeb

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – ?Oltre 7 minuti di vuota retorica propagandistica, nessun risultato concreto rivendicato e l?immancabile solito vittimismo della destra italiana?. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, commentando il video della premier Giorgia Meloni. ??Siamo un nemico da abbattere con ogni mezzo perché siamo lo specchio per la loro meschinità?: ma con chi ce l?ha? Ha in mano tutte le principali tv pubbliche e private. Le associazioni di categoria e i gruppi di interesse più influenti del Paese fiancheggiano il Governo. In Parlamento -sottolinea Magi- il Governo gode di una solidissima maggioranza e può vantare anche un folto gruppo di sostenitori tra le opposizioni, soprattutto se si parla di diritti civili. Ha silenziato la democrazia parlamentare con una pioggia di decreti legge e voti di fiducia. Ha persino impedito ai tuoi stessi parlamentari di presentare emendamenti in manovra”.

“Nonostante tutto questo è riuscita a non portare a casa alcun risultato. Gli sbarchi sono raddoppiati, il costo del carburante è aumentato, lo spread è salito, i mutui sono più cari, il carrello della spesa è aumentato. Il prezzo di questo nulla è stata una compressione dei diritti e delle libertà. Un fallimento totale, a 360 gradi. Qui di vittima ce n?è solo una. Non si chiama Giorgia. Si chiama Italia?.