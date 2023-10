“GoCalabria”: prosegue la collaborazione turistica tra Regione e Svizzera

StrettoWeb

“La nostra Regione è stata protagonista e main sponsor del Galanight2023, che si è svolto a Ginevra lo scorso 30 Settembre. Si è trattato di un’occasione rilevante, utili per illustrare, ad un parterre di ospiti prestigioso del mondo degli affari, sia la straordinaria bellezza della Calabria come meta turistica, sia le opportunità di investimento sul nostro territorio. Importante anche per stringere relazioni con gruppi imprenditoriali di primaria importanza nello scenario internazionale e con significativi protagonisti del mondo dell’innovazione tecnologica”.

Lo ha detto l’assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali della Regione Calabria, Rosario Varì, in riferimento all’incontro tra Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e dipartimento turismo della Regione Calabria che si è svolto alla presenza del console generale d’Italia a Ginevra, Pietro Marchegiani, dell’ambasciatore d’Italia a Berna, Lorenzo Cornado, del presidente della Camera-Ufficio di Ginevra e direttore operativo della MSC, Claudio Bozzo.

Per la Regione Calabria, oltre all’assessore Varì, hanno partecipato all’iniziativa anche il dirigente generale del dipartimento turismo, marketing territoriale e mobilità, Maria Antonella Cauteruccio, e il dirigente del settore marketing territoriale, Gina Aquino. ù

L’evento, che tra l’altro, ha visto come gold sponsor alcune delle più importanti attività economiche a livello mondiale, è stata occasione di presentazione della Calabria come destinazione turistica non convenzionale, con un’offerta naturalistica ricca e diversificata da sfruttare in ogni stagione dell’anno ma soprattutto importante opportunità di sviluppo di relazioni economiche con i più importanti partners di società operanti a livello internazionale con sede in Svizzera.