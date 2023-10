Gli eventi di ottobre della Pro Loco Reggio Sud Aps

StrettoWeb

Continuano per il mese di Ottobre le attività di promozione e valorizzazione della cultura in tutte le molteplici forme, quale la musica, l’arte, la socialità. Eventi che per tutta l’estate ha visto impegnata la Pro Loco Reggio Sud Aps su tutto il territorio reggino. Si prosegue con 3 eventi per il mese di Ottobre, programmati per mantenere sempre vivo l’interesse culturale che fa da collante fra associazioni di volontariato, sportive e culturali, sinergie positive che contraddistinguono il fare rete in città.

Si riparte da Bocale di Reggio Calabria, Sabato 21 alle ore 19,30 alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Bocale con lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi , ospiteremo l’Associazione Traiectoriae che, riprende il programma del progetto “Agora – Armonie di comunità” nell’ambito del programma ReggioFest2023 : Cultura diffusa promosso dal Comune di Reggio Calabria e dal Ministero della Cultura , con la presentazione di concerti lirico sinfonici e altre manifestazioni musicali. Interpreti vocali del capolavoro di Pergolesi saranno il soprano Ilenia Morabito e il mezzosoprano Andreina Drago. L’ensemble strumentale diretto dal M° Saverio Varacalli è quello della Senocrito Festival Orchestra. A seguire la ricollocazione della “Book Crossing” piccola bacheca posizionata in piazza difronte la chiesa, che era stata distrutta a Settembre.

Lunedì 23 Ottobre dalle 8.15 e per due ore sosterà autoemoteca dell’ Avis sez Pellaro, presso lo stadio “Mimi’ Pellicanò” a Bocale, una giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue, che ci vede ospiti e collaboratori nel promuovere lo sport e la solidarietà con il Bocale Calcio, le associazioni Avis, Admo, associaz di volontariato Don Lorenzo Milani.

Sabato 28 ottobre promozione dell’arte, alle ore presentazione dalle ore 18 in Via Gebbione 7 RC presso l’associazione Include che ospiterà la mostra “Artiste in Movimento” Gaudianesimo. Gli artisti che partecipanti all’esposizione personale sono le nostre socie Maria Maddalena Cicciú e Giovanna Tripodi, già presenti nei nostri eventi estivi nel territorio Pellarese. Organizzatrice dell’esposizione è Maria Maddalena Cicciù artista e socia fondatrice Gaudium, nonché fondatrice del Movimento Artistico Gaudianesimo desiderosa di promuovere ed incentivare l’arte anche nella sua meravigliosa Reggio Calabria. Storica dell’arte che curerà il catalogo e la presentazione online degli artisti sarà la Dott.ssa Elisabetta La Rosa. Con la presenza di Pasquale Addisi presidente dell’associazione Gaudium.