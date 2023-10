Giusy Versace, campionessa dentro e fuori la pista: “sono in ospedale”

StrettoWeb

Una campionessa fuori e dentro la pista: Giusy Versace, ex atleta paralimpica e senatore della Repubblica, era sparita da qualche giorno da tutti i suoi canali social facendo preoccupare non poco i suoi followers. Dopo interminabili ore di silenzio, l’atleta reggina è ricomparsa per spiegare il perché della sua assenza, definendola un “fuoriprogramma poco simpatico”. La Versace è infatti stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma dove ha subìto un intervento alla gamba.

Scrive infatti su Instagram: “ok confesso! Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina… Paura? Certo! ..Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima! Intervento ok!”.

Seguono quindi numerosi ringraziamenti: “ora va tutto bene grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri incontrati al Gemelli di Roma. Immensamente grata al Prof. Maccauro, il Dr. El Motassime, la Dr.ssa Pataia, il prof. Chiricozzi , special thanks anche al Dr. Covino e il Dr. Marini… un bel team che si è preso cura di me sotto tutti i punti di vista e in tempi record”.

E, infine, un ammonimento a se stessa che nasconde un filo di ironia ma anche la sua grinta: “a volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma!”.