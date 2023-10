Giuseppe Cannizzaro, primo giorno da Questore di Cosenza: “no arretramenti contro la criminalità”

StrettoWeb

Giuseppe Cannizzaro è il nuovo Questore di Cosenza a tutti gli effetti: oggi infatti, inizia ufficialmente il suo mandato prendendo in mano le redini lasciate da Michele Maria Spina, ora in pensione. Durante la cerimonia di insediamento, il neo-questore ha deposto un fascio di fiori ai piedi del monumento ai caduti della Polizia, poi ha incontrato il prefetto della città bruzia, Vittoria Ciaramella. 59 anni, di Messina, è stato questore di Prato per poi tornare al Sud Italia e stabilirsi a Cosenza.

Durante la conferenza stampa di oggi, Cannizzaro ha chiarito i punti del suo lavoro: “certamente le mie priorità saranno la prevenzione, il controllo del territorio e nessun arretramento nei riguardi di ogni forma di criminalità. Sto avendo modo di scoprire una realtà positiva sul piano del volontariato e della cultura – ha aggiunto – e certamente mi riprometto di essere molto presente alle varie manifestazioni pubbliche perché sono convinto che il nostro ruolo non sia esclusivamente di repressione, voglio abbattere le distanze e costruire un buon rapporto con i cittadini“.