Giulia Privitera: “stiamo lavorando bene. Sono molto felice di vestire la maglia del Messina Volley”

Entra nel vivo la preparazione del Messina Volley, ai nastri di partenza della nuova Serie C femminile FIPAV. Da poco sono stati definiti i gironi e la compagine peloritana è stata inserita nel girone B insieme alle seguenti squadre: Amando Volley, Pallavolo Acireale, Pol. Nino Romano, Stefanese Volley, Trevieffe, Unime, Volley Nizza. Le leonesse giallo-blu si stanno preparando al PalaRescifina agli ordini dei tecnici Mario Russo e Domenico Rizzo, coadiuvati dal preparatore atletico Nicholas Amagliani.

A commentare questo inizio di stagione è il neo martello giallo-blu Giulia Privitera: “Da quattro settimane abbiamo cominciato la preparazione atletica. Da piccola era la parte che più odiavo, ma adesso capisco l’importanza della preparazione fisica per affrontare al meglio la stagione. Il nostro preparatore atletico ci sta facendo lavorare molto bene e sono soffisfatta degli allenamenti. Sono acese, ma di adozione messinese e sono molto felice di indossare la maglia del Messina Volley. Dall’esterno ho avuto sempre un’impressione positiva di questa società e adesso che ne faccio parte lo posso confermare. Con la maggior parte delle ragazze ho avuto modo di giocare negli anni passati e adesso è ancor più divertente poterle ritrovare in campo. Ancora è presto per parlare della nuova stagione però sono molto fiduciosa e come ripeto sempre a me stessa ‘sacrificio per beneficio’, quindi con deidizione, impegno e duro lavoro possiamo ottenere risultati soddisfacenti. Per questo abbiamo bisogno del nostro mister che, secondo me, sarà un ottimo condottiero”.