Giovane in coma dopo la caduta dall’altalena a Vibo: indagati gli amici

Poteva essere una semplice caduta avvenuta per un brutto scherzo del destino, ma le forze dell’ordine hanno deciso di fare chiarezza sull’accaduto acquisendo le immagini della telecamera di videosorveglianza della Villa Comunale di Vibo Valentia. Il 15enne è stato risvegliato dal coma farmacologico e la sua situazione sta lentamente migliorando, mentre diventa più critica quella degli amici presenti al momento della caduta. I 5 ragazzi sono stati già interrogati dalla Polizia ma saranno i risultati delle immagini a stabilire la loro, al momento presunta, colpevolezza.

Secondo le prime indiscrezioni, gli amici avrebbero preso di peso il ragazzo per farlo sedere sull’altalena: una volta posizionato, avrebbero spinto così forte tanto da farlo volare dal sediolino e andando quasi incontro alla morte. I ragazzi si sarebbero quindi accorti della gravità della situazione: sono stati loro infatti, a bordo di una macchina elettrica, a trasportare l’amico in ospedale. I minori sono ora indagati per il reato di lesioni personali gravissime colpose.