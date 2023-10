Giornata Mondiale Vista, l’Unione Ciechi di Reggio annuncia: “visite gratuite”. Data, luogo e orario

StrettoWeb

“L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sede territoriale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’IAPB provinciale, organizza, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, visite gratuite finalizzate alla prevenzione delle malattie oculari; le stesse si effettueranno giovedì 12 ottobre p.v. dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso i locali della nostra sede sociale sita in Via Sbarre Inferiori traversa IX n. 33 – Reggio Calabria, previa prenotazione telefonica, chiamando il numero 0965.59.47.50 nelle seguenti giornate venerdì 6 ottobre – lunedì 9 ottobre – martedì 10 ottobre e mercoledì 11 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30″.

“Considerata la persistenza dei contagi da Covid- 19, è gradito l’utilizzo della mascherina all’interno dei nostri locali. Ricordiamo che prevenire aiuta sicuramente ad individuare problemi visivi che potrebbero, se trascurati, diventare malattie invalidanti”. Così in una nota l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Calabria annuncia l’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Vista.