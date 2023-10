Giornata mondiale della migrazione nella MaB Sila: effettuate 220 osservazioni per un totale di 827 uccelli

StrettoWeb

“The migration of birds in the MaB Sila biosphere reserve”. E’ stato questo il titolo dell’evento che quest’anno è stato celebrato nella MaB Sila – riserva della Biosfera da parte del Gruppo Locale di Conservazione 121 Sila (Calabria). Effettuate 220 osservazioni per un totale di 827 uccelli appartenenti a 48 specie diverse. Tra le osservazioni di interesse spiccano su tutte le 3 cicogne nere (lo scorso anno ne furono avvistate ben 16 in migrazione), osservati 70 aironi guardabuoi, 18 aironi bianchi maggiori, 2 falchi pellegrini, un lodolaio, un picchio rosso minore a circa 50 m slm in un bosco ripariale e visti e/o sentiti tantissimi pettirossi e occhiocotti (i passeriformi più diffusi nell’area, con almeno un centinaio di individui di entrambe le specie conteggiati).

Sono i dati ricavati dal GLC LIPU SILA per il World Migratory Bird Day (WMBD) 2023 “Water” – la giornata mondiale della migrazione degli uccelli, tenutasi il 14 ottobre scorso nell’area Riserva Mab Sila- Riserva della Biosfera (ZPS Marchesato e fiume Neto). Si trattava di uno dei 4 appuntamenti accreditati e registrati dal WMBD nel nostro Paese e l’unico del Centro-Sud Italia.

La giornata mondiale degli uccelli migratori 2023, focalizzata in Arabia Saudita, avrà quest’anno come tema l’importanza dell’acqua, lo slogan: “Acqua: sostegno alla vita degli uccelli” è quello che accompagnerà una serie di eventi. Come GLC LIPU SILA abbiamo celebrato sia in primavera che adesso in autunno la giornata sul campo con attività di birdwatching e con la diffusione di notizie e comunicati stampa al fine di accrescere la sensibilità nei cittadini e nelle istituzioni sull’importanza dell’acqua, risorsa indispensabile per la vita sul pianeta Terra, spesso bistrattata, abusata, sprecata e inquinata. Partners fondatori della giornata mondiale degli uccelli migratori: Convention on Migratory Species, AEWA, Environment for the Americas .

Per Gianluca Congi, coordinatore del GLC LIPU SILA,“il GLC LIPU SILA anche quest’anno ha deciso di promuovere la WMBD in Calabria e nel Centro-Sud Italia, aderendo ufficialmente e organizzando un’uscita all’interno di un vasto comprensorio in gran parte afferente a un importante sito della rete Natura 2000, dove in questo periodo come in quello primaverile è possibile osservare diverse specie di cui alcune importanti sotto il profilo conservazionistico”.

The migration of birds in the MaB Sila biosphere reserve #WMBD Sila biosphere reserve Unesco, grazie al GLC LIPU SILA per promuovere l’importanza dell’acqua e celebrare la giornata mondiale della migrazione degli uccelli.