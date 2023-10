Reggio Calabria, Concita De Gregorio stregata dal Liceo “da Vinci”: il futuro brillante della città finisce in un suo articolo su Repubblica

StrettoWeb

Come stregare una nota giornalista, firma importante di uno dei quotidiani più importanti in Italia? Facendole conoscere in prima persona, vivendolo, il futuro di un territorio. Concita De Gregorio, giornalista di Repubblica, in questi giorni è stata a Reggio Calabria nel contesto della rassegna Rhegium Julii, di cui ha ricevuto il premio. Concita è stata poi al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. E’ lì che è rimasta stregata. E’ lì che ha visto, osservato, vissuto, quanto di più bello possa offrire un territorio che negli ultimi anni ha visto fuggire via quasi tutti, tra cui anche le giovani intelligenze del territorio. Ha trovato negli occhi dei ragazzi quella voglia di sapere, di cultura. Ha notato quella capacità di apprendere la multidisciplinarietà in uno stile non comune in Italia e ancor di più al Sud. Ne è rimasta stregata, come detto, a tal punto da scriverci un articolo su Repubblica del tutto imprevisto e fuori programma. Lo riproponiamo integralmente.

“Chiara Luppino ha 17 anni e sta per partire per le Olimpiadi internazionali di astronomia, in Cina. Lo apprendo per caso: stava suonando con maestria un brano di Schumann al piano e mi sono avvicinata per sapere se volesse proseguire con la musica. No, no – ha sorriso timidissima – il piano lo studio qui a scuola per piacere ma no: è l’astronomia il mio obiettivo. Quinta A, Chiara. In classe con Giuseppe Morabito, che suona la chitarra come un professionista in un concerto, e poi ride, e poi la suona da dietro mettendola sulle spalle e si esibisce con Costanza Scappucci, Quinta B, Costanza canta Rosa Balistreri con una voce nera che non si sa da dove venga, lacrime”. “Chiara Caminiti, 15 anni, interpreta una poesia di Amelia Rosselli come se non avesse fatto altro nella vita, Ilenia Cannizzaro, Quarta L, Arianna Monaca, Quarta F, e Mariella Filianoti, Quinta A, sono allieve del laboratorio teatrale della scuola e niente, sembra che vengano da un corso del Piccolo. Poi arriva Biagio Consiglio che è nato e cresciuto a Rosarno, tutte le mattine avanti e indietro in treno per andare e tornare da scuola: ha vinto le Olimpiadi di filosofia e altre quattro o cinque, non ricordo quali, si è appena iscritto a Giurisprudenza a Milano “perché amo molto la mia terra, deve avere ciò che si merita e quello che manca, qui, è la giustizia””. “Dice che quando torna a casa in aereo e dal finestrino vede lo Stretto e “vabbè, sì, mi commuovo”. Sono stata un giorno con gli studenti del Liceo scientifico Da Vinci di Reggio Calabria, coi loro insegnanti che tengono aperta la scuola anche il pomeriggio: volontari, fanno seminari fino a sera. Duemila e quattrocento studenti. Mi è tornata un’allegria che non so dire”.

Che dire. Ormai, quando si parla bene Reggio Calabria, è una notizia. Se poi a farlo è un quotidiano nazionale che spesso mette in evidenza i tanti eventi e fatti negativi della città, ancor di più. Se poi, aggiungiamo noi, si parla bene dei nostri ragazzi, del nostro futuro, questo non può che renderci orgogliosi e anche un po’ speranzosi. Nonostante le migliaia di passi indietro di questi anni, forse non tutto ancora è perduto. Proprio per questo, nel corso della rassegna, Concita De Gregorio – che ha una volta di più esaltato le menti brillanti del “da Vinci” – ha lanciato un messaggio, rivolto alle Istituzioni locali: non far andare via questi cervelli, evitare che si disperda ancor di più un patrimonio che Reggio Calabria vede scomparire di anno in anno sempre più velocemente.

Per quanto riguarda il Liceo, non può essere un caso, tutto questo. Non va infatti dimenticato il grande lavoro dell’attuale vicepresidente regionale Giusi Princi: il suo decennio al “da Vinci” ha rivoluzionato il mondo dell’apprendimento. Un assist che l’attuale Preside, Francesco Praticò, ha colto al volo per proseguire in quel percorso che tanto lustro ha dato alla scuola reggina.