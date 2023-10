Gioiese-Fenice, trasferta “movimentata” per RTV: danneggiata l’auto dell’emittente durante la partita

StrettoWeb

Un episodio infelice ha accompagnato la trasferta a Locri di Reggio Tv, una delle emittenti reggine che quest’anno racconta in diretta le partite esterne della Fenice. Nel corso della gara di ieri, quella che ha permesso agli amaranto di battere la Gioiese per 0-2 allo stadio “Macrì”, l’auto dell’emittente è stata infatti danneggiata, come si può vedere nella foto in evidenza, pubblicata dalla stessa RTV.

“Trasferta vittoriosa per la LFA Reggio Calabria a Locri contro la Gioiese: 3 punti! E 3 punti servirebbero anche alla nostra auto di servizio, qualche gentiluomo (per così dire) “arrabbiato” l’ha ridotta così…“, scrivono. “La vigliaccheria si esprime in un vicolo buio e nascosto, quando la dignità e la coscienza non la guardano (Fabrizio Caramagna)”.