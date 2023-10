Gioielliere truffato a Vibo Valentia: identificata la responsabile

StrettoWeb

Un gioielliere di Vibo Valentia ha sporto denuncia alla Polizia di Stato a seguito di una truffa online da parte di un cliente: i gioielli in questione sono quello del noto orafo calabrese “Gerardo Sacco”, molto apprezzati tanto da cercare di rubarli. Il proprietario della gioielleria ha infatti spedito la merce in questione a una cliente la quale, pur non disponendo della cifra per acquistare i monili, ha pregato il gioielliere di “chiudere un occhio” e che avrebbe pagato a seguito della spedizione.

La truffatrice si è giustificata dicendo che i gioielli erano un regalo e, dato l’imminenza della festività, non avrebbe potuto presentarsi a mani vuote. In buona fede, il malcapitato ha quindi spedito la merce ma, nonostante i reiterati tentativi di mettersi in contatto con la donna e di farsi pagare, la destinataria del bottino è scomparsa.

A seguito della denuncia gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Vibo Valentia, sono riusciti ad identificare la responsabile del raggiro. La merce è stata quindi recuperata a seguito di perquisizione domiciliare e la donna denunciata per reato di truffa.