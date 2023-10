Gioia Tauro, manifestazione sul rischio chiusura del Porto: cambia la data del Flash Mob

StrettoWeb

“Il Flash Mob organizzato per attirare l’attenzione a livello nazionale ed europeo sul rischio chiusura del porto di Gioia Tauro si svolgerà il 17 ottobre prossimo e non il 16 ottobre dalle ore 13 alle ore 14 di fronte l’ingresso doganale del porto di Gioia Tauro. Nel corso dell’evento, attraverso lo striscione dal titolo “Il porto di Gioia Tauro non si ferma”, affisso alla testata del varco doganale, si lancerà un chiaro messaggio di opposizione alla direttiva europea 2023/959 ETS”. Così in una nota l’Autorità Portuale comunica il cambio data per la grande manifestazione prevista per il rischio chiusura del Porto di Gioia Tauro.

“Alla manifestazione si avrà la partecipazione, anche, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto tra i lavoratori portuali, le istituzioni regionali, i sindaci calabresi, le sigle sindacali, le imprese portuali, le associazioni di categoria e l’intera comunità portuale”, si legge ancora.