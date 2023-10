Giò Di Tonno apre con successo il Tirreno Festival al CineTeatro Vittoria di Diamante

StrettoWeb

È stato Giò Di Tonno, ieri sera, a dare il via con successo al Tirreno

Festival, la stagione teatrale del CineTeatro Vittoria che vede la direzione artistica di Alfredo De Luca. Ieri pomeriggio, prima dello

spettacolo, la rassegna è stata presentata nel corso di una conferenza

stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare E. Caselli del Comune di

Diamante. Una kermesse, hanno sottolineato il Vicesindaco Giuseppe

Pascale e l’Assessore allo Spettacolo e Cultura Francesca Amoroso, che

è un vanto per Diamante e che rappresenta un obiettivo pienamente

centrato per l’Amministrazione Comunale che aveva proprio tra i suoi

intenti prioritari il rilancio delle stagioni teatrali del Teatro dei Ruderi e del CineTeatro Vittoria. Un impegno sostenuto dalla Regione Calabria e dai partner dell’iniziativa, presenti ieri alla conferenza: Enzo Monaco, Presidente dell’Accademia del Peperoncino; Domenico Amoroso, Direttore Gal Riviera dei Cedri, rappresentato anche dalla presenza di Luigi Salsini, componente del consiglio di amministrazione; Gianfranco Pascale, Presidente del C.O.T. Riviera dei Cedri.

Presente TeleDiamante, media partner della stagione. L’obiettivo dichiarato, da parte dei presenti, è quello di superare il record di abbonamenti, messi in vendita ad un prezzo sicuramente accessibile a tutti. È stato il Direttore Artistico del Tirreno Festival, Alfredo De Luca, a presentare la rassegna che vede quest’anno un cartellone davvero eccezionale con grandi nomi del teatro, del cinema e della musica: dopo Giò Di Tonno, Enzo De Caro, Andrea Delogu, Francesco Procopio, Maurizio Battista, Giorgio Pasotti, Carlo Buccirosso, Leo Gullotta, Gianfranco Iannuzzi, Barbara de Rossi,

Francesca Chillemi, Syria, il Musical “Neverland” con Roberto Ciufoli,

Rocco Papaleo, Paolo Caiazzo, “Actor Dei” con Francesco Mastroianni.

La conferenza stampa, brillantemente moderata da Rossella Pagano, ha

vissuto un piacevole fuori programma con l’incursione di Giò Di Tonno che è stato omaggiato con due brani dalla bella esibizione degli

allievi della Scuola MusicalTime, diretta da Claudia Perrone. Al

Cineteatro, poi, Giò Di Tonno ha davvero conquistato il pubblico con

la sua bellissima voce e con un suo spettacolo, omaggio ai grandi

brani tratti dalle colonne sonore più famose. Non sono mancati,

naturalmente, alcuni dei brani da Notre Dame de Paris nel quale

l’artista interpretava un memorabile Quasimodo, particolarmente amato dal pubblico. Sul palco del Cineteatro Vittoria con Di Tonno, Cristian Mini, altro protagonista del primo cast italiano del musical scritto da Riccardo Cocciante. Prossimo appuntamento giovedì 30 novembre con l’atteso spettacolo di Enzo De Caro “L’ avaro immaginario”.