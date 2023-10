Giarre diventa tedesca per 3 giorni, ecco l’Oktoberfest: birra, cibo e un gruppo musicale per la prima volta in Sicilia

StrettoWeb

Tutto pronto a Giarre per uno degli eventi più attesi dell’anno: l’Oktoberfest Giarre. Cresce, infatti, l’attesa per quello che è considerato uno degli appuntamenti più folkloristi e originali in programma in Sicilia. Nei giorni 2-3-4 novembre (dalle 19:30) il PalaGiarre diventerà interamente un luogo dalle sembianze tedesche. Cibo e birra saranno grandi protagonisti, ma lo sarà l’intera location, al punto che tutti i partecipanti presenti potranno sentirsi in Germania a festeggiare l’Oktoberfest più famoso del mondo.

Diverse tipologie di birra e cibo tradizionale tedesco, ma anche tantissime sorprese che renderanno unici questi tre giorni a Giarre. Non poteva mancare la musica, e per questo ad impreziosire le serate con il loro sound saranno i Fireplaces Folk Rock Band, per la prima volta in Sicilia. Appuntamento 2-3-4 Novembre a partire dalle 19:30 al PalaGiarre (Via Giorgio Almirante Ang.lo Via Gramsci).