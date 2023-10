Gesto eroico: dottoressa cubana salva una bambina all’ospedale di Cetraro

StrettoWeb

Lieto fine all’ospedale di Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un medico cubano, Alathiel Alexander Perez, ha salvato la vita a una bambina di 7 anni in pericolo. La dottoressa in questione infatti, ha eseguito la procedura di intubazione permettendo quindi alla piccola di respirare e riprendersi. Un gesto eroico, anche se non previsto da protocollo ospedaliero. Il medico infatti ha spiegato che “qui in Italia a intubare il paziente è il rianimatore, ma io ho visto che non si poteva aspettare. Quindi sono intervenuta, nell’attesa dell’arrivo dei medici della rianimazione”.

Il presidente Roberto Occhiuto, colpito dal gesto della dottoressa, ha voluto ringraziarla di persona e farle dono di una targa. L’incontro è avvenuto in Cittadella: “non solo state dimostrando di essere bravi ma state anche dimostrando di assumervi le responsabilità che sono necessarie – ha detto il presidente. Se lei non l’avesse intubata, la bambina sarebbe morta. Complimenti e grazie per quello che fate”.