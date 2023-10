Futsal femminile, a Verona una sconfitta che brucia per la T&T Royal Lamezia

StrettoWeb

Per la T&T Royal Lamezia una sconfitta che brucia, a Verona. La squadra biancoverde contro l’Audace va avanti ma poi viene raggiunta e superata dalle avversarie. La T&T è subito in palla e passa in vantaggio dopo 4 minuti grazie a Julia Ferreira che riceve da Mantyla e fa partire un sinistro che s’infila tra il palo e il portiere. Il vantaggio dura poco più di 60 secondi, discesa dalla sinistra di Puttow che fa partire un tiro che Toledo respinge sui piedi di Pomposelli lesta per il tap-in. Dopo 2 minuti arriva la seconda rete delle padrone di casa ancora con Pomposelli che trova la Royal sbilanciata e fa partire un tiro che si infila tra le gambe di Masaro e termina in porta. Immediata la reazione biancoverde che ristabilisce la parità con Colucci, brava a lottare in mezzo a due avversarie e battere a rete. Dopo un palo di Puttow è Jokisalo a trovare la rete del 3-2, la finlandese su dormita generale della difesa veronese massimizza un delizioso passaggio di Ferreira.

Ad inizio secondo tempo Colucci sfiora la quarta rete, il pivot biancoverde a tu per tu col portiere non riesce però a trovare il guizzo vincente. Verona si sveglia e al 9’ si riporta in parità: Zandonà serve Naiara che tutta sola davanti alla porta non può sbagliare. Il vantaggio scaligero arriva a 5 minuti dalla fine con Zandonà che supera il centrocampo, salta due avversarie e batte Toledo. Royal in bambola e Verona che trova altre due reti con Puttow. La prima è un pregevole tacco su assist dalla destra di Pomposelli e la seconda approfittando del quinto di movimento biancoverde, con un tiro dalla propria area (forse viziato da un tocco di mano) che si deposita nella porta sguarnita.

Subito dopo su azione della Royal intercetta il pallone Pomposelli che viene fermata da Mantyla, rosso per la finlandese. Espulsione eccessiva per la giocatrice biancoverde visto che c’era Ferreira in recupero, quindi un fallo non da ultimo uomo. Oltre al danno la beffa di non averla a disposizione domenica prossima. Sul gong sfortunata Jokisalo che prende una traversa piena che avrebbe ridotto un divario forse troppo eccessivo per quanto mostrato dalla Royal. Domenica si torna al Palasparti, avversario di turno il Tikitaka Futsal. Speriamo per l’occasione di poter schierare Jessica Getullio, ancora ferma per il mancato arrivo del transfer.