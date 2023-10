Futsal femminile, presentata la Sporting Club Reggio Michele Priolo: “è un onore rappresentare la Calabria”

StrettoWeb

Si è svolta poco fa, presso la Sala “Monteleone” del Consiglio Regionale, la presentazione della stagione sportiva 2023-2024 della Sporting Club Reggio Asd Michele Priolo, società di Calcio a 5 femminile, unica calabrese inserita nel girone D del campionato di Serie B. Antonio Girella, Presidente della Reggio Sporting Club, ha affermato: “siamo molto contenti di come stiamo andando e del nostro progetto. Il movimento sta crescendo e si stanno avendo importanti risultati”.

Futsal femminile, Girella: "soddisfatti della nostra squadra"

Raggiante il Vicepresidente Emy Priolo: “siamo carichi per questa stagione, l’obiettivo è divertirsi e, se riusciamo, mantenere la categoria. In quale palestra giochiamo? Al Boccioni”.

Sporting Club Reggio Michele Priolo, le parole del Vicepresidente Emy Priolo

Il Direttore Sportivo, Demetrio Romeo, ha “ringraziato le istituzioni per il supporto”. “Questo movimento sta crescendo e per noi è un vero onore rappresentare l’intera Calabria in Serie B”. Sono intervenuti, tra l’altro, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro ed il consigliere regionale Salvatore Cirillo.

Sporting Club Reggio Michele Priolo, le parole del Direttore Sportivo Demetrio Romeo

La storia della Reggio SC Michele Priolo

La Reggio Sporting Club è la massima rappresentazione del calcio a 5 femminile a Reggio Calabria. Un progetto solido, con gli stessi protagonisti da oltre dieci anni e che nelle ultime tre stagioni si è tinto di biancoazzurro, sotto il nome Reggio Sporting Club-Asd Michele Priolo. Un binomio vincente sin dal primo anno, con il double realizzato grazie alla vittoria del campionato di C regionale (con conseguente promozione) e Coppa Italia regionale di Serie C. Nella passata stagione c’è stata la prima storica apparizione in un campionato nazionale, quello di Serie A2 e si proseguirà anche quest’anno con la nuova denominazione della categoria (Serie B) nella quale la società reggina è stata riammessa dopo una sfortunata retrocessione.

La Reggio SC si appresta a disputare questa nuova annata sportiva con lo spirito di sempre, con un bagaglio di esperienza arricchito e con un roster rinnovato da pochi ma mirati innesti di rilievo per la categoria. Non va neppure dimenticato che il club reggino ha rappresentato il trampolino di lancio per la giocatrice Silvia Praticò, da tre stagioni in Serie A (vittoria dello Scudetto) ed anche in Nazionale; stesso discorso per Annalisa Foti ed Ylenia Soldano che da quest’anno tornano a giocare assieme nel massimo campionato, dopo aver condiviso lo spogliatoio biancoazzurro.

Rosa

4. Felisia BOVA

5. Jessica DASCOLA

7. Sabrina CANNIZZARO ©

9. Beatrice CARLUCCIO

10. Domenica FLORIO

11. Clelia STUPPINO

13. Laura MARTINO (gk)

14. Diana PUTORTI’

16. Viviana NOTO

19. Alice PANTANO

22. Stella STILO

23. Maria FERRATO

26. Mariangela PORPIGLIA

30. Ilenia MENDOLIA (gk)