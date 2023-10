Futsal femminile, la T&T Royal Lamezia sconfitta contro la Kick Off

StrettoWeb

Trasferta milanese per la T&T Royal Lamezia nella quinta giornata di campionato. Le biancoverdi sono opposte al Kick Off. Pronti via e il Kick Off passa subito in vantaggio con la svedese Stegius, ma è brava la Royal a riportare il match in parità grazie a Barbara Masaro. La Royal continua a fare la partita ma manca il gol del sorpasso con Jessica Getulio, all’esordio in campionato e con Julia Ferreira che a tu per tu con il portiere, anziché appoggiare al centro ad una liberissima Colucci, spara sull’estremo difensore avversario. La dura legge del calcio è inesorabile con le biancoverdi, gol sbagliati gol subiti e il Kick Off torna di nuovo in vantaggio, ancora con Stegius. Royal ancora pericolosa con Colucci, ma la pivot manca di poco la rete. Su capovolgimento di fronte il Kick Off trova la rete del 3-1 sempre con Stegius. Si va al riposo.

Nel secondo tempo la Royal prova a fare la partita avendo qualche altra occasione con dei tiri dalla distanza di Getulio che Polloni sventa. Gli ultimi tre minuti Iamunno prova con il quinto di movimento ma il portiere locale nega per ben due volte la gioia della rete alle biancoverdi. Finisce così 3-1, un risultato che sicuramente sta stretto alla Royal ma che fa ben sperare per il proseguo del campionato