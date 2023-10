Furbetti del cartellino, 101 indagati alla Rap di Palermo | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. A 18 i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I “furbetti del cartellino” timbravano il badge e poco dopo uscivano senza alcun controllo. Sono accusati a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita.

L’indagine, svolta dal nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi, nasce da accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria che ha presentato un esposto lamentando furti di carburante dai mezzi della società. L’inchiesta è andata avanti da maggio a luglio 2021 (2021 RPT). Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2800 ore di assenza.

Furbetti del cartellino, gli indagati alla Rap: tutti i NOMI

Il gip Elisabetta Stampacchia ha disposto la presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 18 dipendenti della Rap accusati di assenteismo. La misura è stata emessa nei confronti di Domenico Biondo, 63 anni, di Palermo, Rosario Camilleri, 47 anni, di Palermo, Andrea Cardinale, 68 anni, di Palermo, Luigi Contorno, 61 anni, di Palermo, Michele D’Amico, 64 anni, di Palermo, Carmelo Dattila, 47 anni di Palermo, Salvatore De Luca, 48 anni, di Palermo, Francesco Paolo Morana, 46 anni di Villabate, Rosario Fazzino, 53 anni, di Palermo, Calogero Gambino, 45 anni di Palermo, Marco Gulotta, 48 anni di Misilmeri, Giuseppe Martorana, 64 anni di Belmonte Mezzagno Onofrio Messina, 53 anni di Villabate, Antonina Oliveri, 47 anni di Santa Flavia, Fiorenza Raparino, 64 anni, di Palermo, Fabio Vultaggio, 49 anni di Palermo, Michele Gaeta 67 anni di Palermo e Silvestro Calivà 63 anni di Palermo. Complessivamente nell’operazione ci sono 101 indagati.