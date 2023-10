StrettoWeb

Tanta commozione e migliaia di persone presenti presso la Chiesa della Madonna del Rosario per i funerali del poliziotto in pensione, Pippo Catania, ucciso lunedì scorso a Furci Siculo, in provincia di Messina, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

Ad uccidere il 63enne sarebbe stato Gaetano Nucifora, di 57 anni: i due spesso andavano a caccia assieme e le famiglie erano molto legate.