Fiorentina, giornata storica: oggi si inaugura il Viola Park, la grande casa voluta da Rocco Commisso

Affinché un’azienda cresca sono necessarie idee, investimenti, spazi, infrastrutture. Una regola non di certo smentita nel calcio, anzi. Gli stadi moderni e di proprietà, così come i centri sportivi all’avanguardia, sono alla base di tutto questo. Lo sappiamo bene a Reggio Calabria, dove anche grazie al Sant’Agata – e quindi alle intuizioni di chi allora sapeva guardare avanti – si è costruito un lunghissimo e fiorente periodo di successi.

Cosa è il Viola Park

A capo della Fiorentina, da qualche anno, c’è proprio un calabrese, un originario della provincia di Reggio che ha fatto fortune in America: Rocco Commisso. E chissà che non abbia preso spunto anche dal Sant’Agata per lanciare quella che è un’idea storica e che oggi – giornata altrettanto storica – trova il suo compimento: nella giornata odierna, infatti, la Fiorentina presenta al mondo il Viola Park, la nuova casa del club toscano, immenso centro sportivo all’avanguardia voluto proprio da Commisso. Il Viola Park, che si estende su una superficie di circa 25 ettari, è considerato uno dei centri sportivi più grandi in Italia. Ospiterà tutti gli uffici del club, i campi di allenamento della Prima Squadra maschile e femminile e quelli delle squadre giovanili.

Seppur già utilizzato da qualche mese, il centro sportivo viene inaugurato oggi, con una serie di eventi che si protrarranno fino a questa sera e che vedranno la presenza di istituzioni di calcio e sport – da Casini e Abodi passando per Infantino, Gravina e Ceferin – tra i circa 3 mila invitati alla serata, moderata e condotta da Carlo Conti, grande tifoso della Fiorentina.