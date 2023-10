Fine dei giochi: catturato in Sicilia l’omicida calabrese evaso dal carcere

StrettoWeb

E’ durata solo 48 ore la fuga di Raffaele Calamita, il 26enne evaso dal carcere di Paola a seguito di un permesso premio: il giovane infatti, non è rientrato nella casa circondariale svanendo nel nulla. Era dunque scattata la caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine che lo hanno cercato in un lungo e in largo, finendo quindi in Sicilia: Raffaele è stato infatti ritrovato a Sciacca, in provincia di Agrigento, in compagnia di una donna.

Il detenuto è stato quindi subito identificato, catturato e condotto nel carcere della cittadina siciliana in attesa del trasferimento, la compagna invece è stata denunciata a piede libero per procurata inosservanza della pena. I due si sono consegnati senza opporre resistenza. Ricordiamo che Calamita sta scontando una pena di 16 anni per l’omicidio di Salvatore Russo.