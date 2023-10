Fine 4°Q! – Finisce qui! La Viola vince 70-73

StrettoWeb

Dove eravamo rimasti? Tripla di Tyrtyshnik, ah sì, come a inizio quarto quarto. Che impatto per l’ucraino. Biordi accorcia. Aguzzoli è pazzesco: lotta a rimbalzo offensivo, ne mette 2 con fallo, completa il gioco da 3 punti. Biordi accorcia ancora (53-58), poi subisce fallo e va in lunetta per l’1/2 ai liberi.

Chi l’ha detto che Aguzzoli è solo lavoro sporco? Tripla clamorosa in precario equilibrio sulla sinistra per il primo, vero allungo dei reggini nel secondo tempo (54-61). Altri due per Simonetti, Enihe risponde. Aguzzoli in allontanamento dalla media ne mette altri 2, Fraga risponde (58-65). Binelli, elegantissimo, realizza dalla media. Fraga realizza da 3, serata disastrosa dalla distanza per i campani (3/20). Simonetti subisce fallo e fa 1/2 dalla linea della carità (61-68).

Gancio di Biordi. Tanti errori negli ultimi 2 di gara, situazione che favorisce i neroarancio. Tyrtyshnik in lunetta fa 2/2 e mette in ghiaccio la gara sul 63-70. Nel finale Aguzzoli fa in tempo a firmare il 2/2 dalla lunetta, Biordi schiaccia, Fraga ne mette 2 in sottomano per il 67-72 a pochi secondi dalla fine. Aguzzoli va in lunetta per l’1/2. Fraga si prende l’ultimo pallone della gara con una tripla in corsa in buzzer beater per il 70-73. Punti utili in caso di calcoli futuri per gli scontri diretti, ma oggi vince la Pallacanestro Viola!