Fine 3°Q! – Viola avanti 49-52, Tyrtyshnik clamoroso!

Un minuto e trenta secondi di nulla, serve un canestro di Enihe per sbloccare la gara, il lungo campano poi si ripete per il 34-35. Cigarini deve chiamare time-out per svegliare i suoi. Seck e Mavric, all’uscita dal minuto di pausa, firmano 4 punti. Moretti da 3, seconda tripla di giornata per i padroni di casa (37-39).

Mateja Maksimovic spara da 2 in faccia a Biordi dalla destra, poi fa la stessa cosa dall’angolo opposto. Moretti accorcia sul 39-43. Magia di Fraga in penetrazione, 2 punti e fallo: gioco da 3 punti completato per il 42-43. Ci pensa Binelli da 3, in punta, per il 42-46. Ekmaa fa 2/2 dalla lunetta, la Diesel Tecnica resta sempre attaccata. Tecnico a Cigarini: Fraga realizza. Tecnico anche a coach Patrizio: Tyrtyshnik non sbaglia (45-47).

Due per Simonetti in transizione. Arnaut firma il pari da sotto. Poi Tyrtyshnk si veste da James Harden: palleggio, step back e tiro da 3 per il 49-52 che chiude il quarto.