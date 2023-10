Fine 2°Q, si va a riposo! – Reggini avanti 36-30

StrettoWeb

La Viola corre, lotta, gioca in transizione. Dal punto di vista fisico i reggini si fanno valere. Qualche punticino in più non sarebbe male. E allora ci pensano le triple di Maksimovic, Binelli (2) e Simonetti aiutano a ricacciare dietro i paladini. Mavric capopopolo: segna e arringa un PalaCalafiore infuocato. Si va all’intervallo lungo 36-30. Da segnalare insulti a Thomas Binelli dalla curva avversaria, il capitano della Viola ha giocato a Capo d’Orlando la passata stagione.