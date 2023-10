Fine 1°Q! – Viola avanti 25-16

StrettoWeb

Proti via, Binelli subito realizza dalla media. Pareggia i conti Indelicato rubando palla a centrocampo su disattenzione dei reggini. Il nuovo vantaggio Viola lo firma Tyrtyshnik, prima bomba al PalaCalafiore! Poco dopo l’ucraino ne mette altri 2 (7-2). Aguzzoli allunga dalla media. Drigo accorcia con la bomba dalla distanza (9-5). Tyrtyshnik ne mette due in sottomano, il PalaCalafiore già lo ama. Indelicato sfonda in area e ne mette 2, Mavric risponde subito (13-7). Seck si fa intercettare da Lalic che in contropiede ne segna due. Indelicato accorcia da 3 (13-12).

Maksimovic fa 2/2 dalla lunetta. Gran movimento in post per Simonetti che ne mette altri 2 (17-12). Bomba dall’angolo di Maksimovic (ma sono solo 2!), solo Viola in campo sul finire del primo quarto (19-12). Altra gita in lunetta per Maksimovic: 2/2, si aggiorna il massimo vantaggio dei reggini (21-12). Fernandez accorcia nonostante la buona difesa di Mavric, poi lo stesso Fernandez va in lunetta per due liberi: 2/2 (21-16).

Seck firma, in successione, gli ultimi 4 punti del quarto. Piovono applausi al PalaCalafiore: dopo i primi 10 minuti i reggini chiudono avanti 25-16.