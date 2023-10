Festa del Cioccolato a Cosenza: boom di presenze per l’evento più dolce dell’anno

StrettoWeb

Ritorna l’appuntamento più goloso dell’anno dell’hinterland cosentino: la città bruzia si inebria dell’odore, del sapore e dei colori di quello che potremmo definire il “nettare degli dei moderni”, il cioccolato. Corso Mazzini e dintorni, ancora una volta, diventa protagonista della XX edizione della “Festa del Cioccolato”. Un tripudio di dolcezza (e non solo) che raccoglie grandi e piccini, estasiati davanti alla maestria degli artigiani del cioccolato che, tra uno stand e una rappresentazione, intrattengono il pubblico e offrono prodotti di qualità e divertimento.

L’evento, organizzato dalla CNA con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha tagliato il traguardo dei 20 anni con 45 espositori provenienti da tutta Italia che considerano la Festa del Cioccolato una vetrina di tutto rispetto per farsi conoscere e per fare girare anche l’economia locale. Ma lungo corso Mazzini, la tre giorni (27, 28 e 29 ottobre) non offre solo tante golosità, ma anche intrattenimento musicale, show cooking e laboratori per bambini, con aree tematiche specifiche. Oggi è l’ultimo giorno disponibile per potersi immergere in un mondo di cioccolato, tanto da far invidia a Willy Wonka! Non perdete questo fantastico (e dolcissimo) appuntamento.

Il sindaco Franz Caruso alle prese con il cioccolato

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, soddisfatto della riuscita dell’evento: “la Festa è una vetrina importante per i nostri maestri cioccolatieri, ma è anche un evento ormai storicizzato che valorizza le risorse del nostro territorio. Quest’anno mi sono cimentato anche io nella lavorazione del cioccolato nel grande laboratorio della Maestra Isabella Mascaro. Buona Festa a tutti!”.