Federazione pensionati Cisl Cosenza: Rosella Mosciaro è la nuova responsabile

Rosella Mosciaro è la nuova responsabile del Coordinamento Politiche di genere della Fnp – Federazione Nazionale Pensionati Cisl della provincia di Cosenza. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dell’organizzazione sindacale, su proposta del Segretario generale Raffaele Zunino. Proveniente dall’esperienza del Sindacato Lavoratori delle Poste Cisl, Rosella Mosciaro subentra a Gilda

Guagliardi, giunta al termine del suo incarico in base alle norme statutarie.

Nel ringraziare quest’ultima per quanto ha fatto nel territorio provinciale alla guida di quello che negli scorsi anni era il Coordinamento Donne, Zunino ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro alla nuova responsabile, sottolineando che “il 52% degli iscritti alla Fnp Cisl sono donne. Il compito del Coordinamento Politiche di genere è quello di valorizzarne la presenza e l’impegno, soprattutto in relazione alle specificità della condizione anziana, alle problematiche dell’invecchiamento attivo, alla intergenerazionalità, al tema della violenza contro le donne; di rendere sempre più effettiva la condizione di parità nel sindacato anche a livello di dirigenza”.

Rosella Mosciaro ha ringraziato la Segreteria territoriale, il Coordinamento e il Consiglio per la fiducia manifestata nei suoi confronti. “Ci aspetta – ha detto tra l’altro – un compito importante, finalizzato anche a rafforzare la coesione sociale e le dinamiche di solidarietà in una fase difficile dal punto di vista economico e della speranza nel futuro per le donne, per le famiglie, per i giovani. Un’attenzione particolare dovremo rivolgere alle problematiche delle persone non autosufficienti e di quelle, soprattutto donne, impegnate nel lavoro di cura”.

Dal canto suo Gilda Guagliardi ha fatto riferimento con commozione alle tante persone incontrate nel corso del suo mandato e dichiarato la sua disponibilità a continuare il proprio impegno nella federazione Pensionati Cisl.