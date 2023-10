Fdi: Meloni, ‘tentativi di colpirci raggiunto vette mai viste prima’

StrettoWeb

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato alla Kermesse organizzata per un nano di governo. “Continuino pure a rotolarsi ne fango, perché noi continueremo a volare alto. Noi siamo il nemico da abbattere perché noi siamo uno specchio, uno specchio alla loro meschinità. Se noi riusciamo a portare avanti il nostro progetto e a fare tutto quel che abbiamo in mente, questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza”.